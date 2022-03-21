"Азовцы" уничтожают вражескую пехоту. ВИДЕО беспилотника
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Бойцы полка "Азов" сняли с помощью беспилотника свою успешную атаку на вражескую пехоту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице подразделения в соцсети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице подразделения в соцсети.
Чернобаевка "черная дыра"
В 7 раз ***********....
Легенда стає ще легендарнішою...
Пора уже?
"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!