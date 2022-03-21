СБУ задержала тиктокера, опубликовавшего кадры "Ретровиля", где находились армейские автомобили. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке СБУ.
В сообщении отмечается: "На видео – тиктокер, который на днях выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов.
Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие.
Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.
Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!"
В СБУ подчеркнули: Информацию о передвижении захватчиков присылайте на официальные каналы: Наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot