СБУ задержала тиктокера, опубликовавшего кадры "Ретровиля", где находились армейские автомобили. ВИДЕО

Служба безопасности Украины опубликовала кадры задержанного гражданина, который опубликовал в ТикТоке кадры из ТРЦ "Ретровиль", где находились автомобили ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке СБУ.

В сообщении отмечается: "На видео – тиктокер, который на днях выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов.

Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие.

Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.

Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!"

В СБУ подчеркнули: Информацию о передвижении захватчиков присылайте на официальные каналы: Наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot