"Как давай нас х#ярить, я вообще ох#ел, #баный в рот, нах#й. Еле съ#бались", - российский оккупант рассказывает матери о бое с украинцами. ВИДЕО
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Российский захватчик в перехваченном украинскими спецслужбами разговоре рассказал матери о бое с украинцами и потерях подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в разговоре он отмечает, что атака украинских воинов была неожиданно массированной и оккупанты были сконцентрированы на одной задаче - как можно скорее убежать.
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