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"Как давай нас х#ярить, я вообще ох#ел, #баный в рот, нах#й. Еле съ#бались", - российский оккупант рассказывает матери о бое с украинцами. ВИДЕО

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Российский захватчик в перехваченном украинскими спецслужбами разговоре рассказал матери о бое с украинцами и потерях подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в разговоре он отмечает, что атака украинских воинов была неожиданно массированной и оккупанты были сконцентрированы на одной задаче - как можно скорее убежать.

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Топ комментарии

  • Дин Проффитт
    сыночек с мамой матом как за здрасте разговаривают . А в Украине дети с батьками на ВЫ .Зачем мне такой русский мир ? Зачем мне эта деградация и свинство ?
  • Ksenia VB
    Не знаю, як кого, а мене після прослуховування цих бесід верне від кацапської мови.
    До чого ж вона гидка.
  • хрен
    так ти не пакушал??? ***** касабский
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