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Россияне обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине из "Градов" и получили жесткий ответ от ВСУ. ВИДЕО

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Украинские защитники полностью уничтожили состав боеприпасов противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко.

Сегодня российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск (Криворожский район Днепропетровской области) из "Градов". Но ВСУ дали жесткий ответ.

"В итоге - полностью обезврежен состав боеприпасов противника. И "Градов", обстрелявших город, тоже больше нет", - отметил Ситниченко.

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Топ комментарии

  • Aleks Sun
    Дуже гарно. Полонених, я так розумію, теж немає.
  • Перехватчик
    Вестник Стабильности #StandWithUkraine


    @stabilnosti

    ·
    9 ч



    Читать голосом Николя Дроздова, программа «В мире животных»:
    «На этом фото мы видим, как украинский трактор присматривается к своей добыче. Через мгновение он совершит бросок и утащит подбитый вражеский танк для растерзания на металлолом».

  • Sophia-Maria Duglass
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