Россияне обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине из "Градов" и получили жесткий ответ от ВСУ. ВИДЕО

Украинские защитники полностью уничтожили состав боеприпасов противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко.

Сегодня российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск (Криворожский район Днепропетровской области) из "Градов". Но ВСУ дали жесткий ответ.

"В итоге - полностью обезврежен состав боеприпасов противника. И "Градов", обстрелявших город, тоже больше нет", - отметил Ситниченко.