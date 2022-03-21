Россияне обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине из "Градов" и получили жесткий ответ от ВСУ. ВИДЕО
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Украинские защитники полностью уничтожили состав боеприпасов противника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко.
Сегодня российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск (Криворожский район Днепропетровской области) из "Градов". Но ВСУ дали жесткий ответ.
"В итоге - полностью обезврежен состав боеприпасов противника. И "Градов", обстрелявших город, тоже больше нет", - отметил Ситниченко.