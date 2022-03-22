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"Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехват разговора российского военного с матерью. АУДИО

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Военнослужащие путинской армии продолжают признавать огромные потери в своих рядах, жалуясь на военачальников.

Один из оккупантов заявил, что из его 331-го костромского полка ВДВ на войне в Украине был ликвидирован весь батальон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

"Мы в самой жопе. У нас командира полка минуснули. "200-й" (Сухарєв)... У меня для тебя плохие новости – это не те цифры. Весь 2-й батальон, людей 600!" – рассказывает правду военный путинской армии собственной матери.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Почувши вчерогове розмову дурної свино-матки я вже не дивуюсь що кацапи вже народжуються геть дурними...
  • MAKAROV ddf66d11
    😂 хорошие генералы, слили пушечное мясо за милую душу
  • Sophia-Maria Duglass
    Українська пісенка 🤣🤣🤣
    "Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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