Из-за дефицита сахара российская полиция начала "доблестную борьбу" со спекулянтами: "Доставил и продал 50 кг сахара по завышенной цене". ВИДЕО

В России из-за дефицита сахара начали появляться спекулянты

Тем временем российские правоохранители задерживают граждан, продающих сахар по высокой цене. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Русские боятся потерять "сладкую жизнь", поэтому спекулянты из совка полным ходом возвращаются в повседневную жизнь россиян. А совковая полиция "доблестно борется" со спекулянтами сахаром. Вроде бы машина времени вернула Россию на 40 лет назад? Правда? Продолжение следует!" - прокомментировал он появление спекулянтов в России.

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