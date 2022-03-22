950 грузовиков с товарами для России и Беларуси заблокированы на польско-белорусской границе. ВИДЕО
23 29053
На польско-белорусской границе заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке активист Виталий Семенюк.
"Красивое видео красивых фур на польско-белорусской границе, которые уже никуда не едут.
В общей сложности там заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.
В настоящее время блокировка фур осуществляется только за счет сил украинских и польских волонтеров", - написал он.
Кроме того, он призвал всех украинцев, живущих в Польше, и тех, кто не занят важными делами, выезжать на КПП "Кукурыки" и помогать блокировать российские и белорусские грузовики.