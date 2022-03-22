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950 грузовиков с товарами для России и Беларуси заблокированы на польско-белорусской границе. ВИДЕО

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На польско-белорусской границе заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке активист Виталий Семенюк.

"Красивое видео красивых фур на польско-белорусской границе, которые уже никуда не едут.

В общей сложности там заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.

В настоящее время блокировка фур осуществляется только за счет сил украинских и польских волонтеров", - написал он.

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Кроме того, он призвал всех украинцев, живущих в Польше, и тех, кто не занят важными делами, выезжать на КПП "Кукурыки" и помогать блокировать российские и белорусские грузовики.

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Топ комментарии

  • Jimmy Hill
    Ці фури направити в Україну - як компенсацію.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Поляки поки що наших не чипають. Стоять у стороні посміхаються. Акція дуже ефективна.
    Економісти розрахували, що дефіцит того чи іншого товару починається після падіння обгягів його поставок на ринок на 10%.
    Ще 2-3 дня і в московії почнеться споживча паніка по багатьох товарах продовольчої групи.
  • Абырвалг Шариков
    Пускай едут через Украину.
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