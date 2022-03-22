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"Это не наша война. Сделайте все, что бы в ней не учавствовать. Сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните себе жизнь", - белорусская спортсменка Герасименя обратилась к бойцам армии РБ. ВИДЕО

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Белорусская спортсменка Александра Герасименя обратилась к бойцам армии Республики Беларусь и призвала их сделать все, чтобы избежать боевых столкновений с украинцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение Герасимене опубликовала в соцсетях.

"В ближайшее время вас заставят участвовать в братоубийственной войне против Украины. Это не наша война. Мы не враги. Пришедший на украинскую землю с оружием тот от оружия и погибнет. Сделайте все возможное, чтобы не участвовать в этой войне, сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните свою жизнь", - говорит Герасименя на записи.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    На засРашке начали что-то подозревать

    Alver



    @Alla91748059

    ·
    14 ч



    Жизнь как зебра - то чёрная полоса, то белая.
    Помните коронавирус, безработицу, рост цен, политические репрессии, разбитые дороги, хлопки газа, падающие самолёты? Помните?
    Так вот, это была белая полоса.
  • Янковенко Владислав
    Белорус! Не стоит умирать за Бибу и Боба! Ведь это всего лишь - два долбойоба!

  • стакато
    Здаваться в плен звучит позорно, надо говрить не здавайтесь в плен, а переходите на сторону Украины.
    Политически это будет очень весомо. Очень.
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