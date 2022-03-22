"Это не наша война. Сделайте все, что бы в ней не учавствовать. Сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните себе жизнь", - белорусская спортсменка Герасименя обратилась к бойцам армии РБ. ВИДЕО
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Белорусская спортсменка Александра Герасименя обратилась к бойцам армии Республики Беларусь и призвала их сделать все, чтобы избежать боевых столкновений с украинцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение Герасимене опубликовала в соцсетях.
"В ближайшее время вас заставят участвовать в братоубийственной войне против Украины. Это не наша война. Мы не враги. Пришедший на украинскую землю с оружием тот от оружия и погибнет. Сделайте все возможное, чтобы не участвовать в этой войне, сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните свою жизнь", - говорит Герасименя на записи.