"Я прожила 95 лет, но такого не переживала", - эвакуированная бабушка рассказывает о пережитом в "горячей точке". ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с рассказом эвакуированной жительницы Киевщины о том, что ей пришлось пережить за 3 недели войны.
"Я прожила 95 лет, но такого не переживала, – рассказывает эвакуированная жительница. – И голод пережила в 1933, и в 1941 году прожила войну, но такого ужаса не видела".
Пожилая женщина отмечает, что Украина хочет жить самостоятельно и вспоминает времена Советского Союза как годы каббалы, в которой ей пришлось жить. "Жгли церкви, ссылали людей, которые делали добро и уважали других, - вспоминает бабушка. - Мы 70 лет так прожили. А сейчас мы хотим жить самостоятельно. Мало ли ему в России той территории?"
Власти Украины продолжают эвакуировать людей на Киевщине, где оккупанты беспощадно бомбят гражданские дома и убивают мирных жителей. За прошедшие сутки по маршруту из Бучи и Ворзеля было эвакуировано 380 человек, а также доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды. В целом, за 21 марта "зелеными коридорами" удалось спасти и перевезти в безопасное место 8057 украинцев.
Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.
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Напомним, медиапроект "Украинский свидетель" (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.
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