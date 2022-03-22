"Неожиданно, но в деле распространения COVID-19 четко проявляется украинский след", – депутаты Госдумы РФ. ВИДЕО

Депутаты российской Госдумы от ЛДПР обвинили Украину в изобретении всех форм COVID-19 и их распространении по миру с помощью "перепончатокрылых, рукокрылых, летучих мышей, грызунов".