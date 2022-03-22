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Из-за вражеских обстрелов в Оболонском районе Киева горел грузовик и два здания, - ГСЧС. ВИДЕО

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Сегодня, 22 марта в Оболонском районе Киева, в результате вражеских обстрелов, загорелся грузовик и два здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сообщение об этом поступило столичным спасателям 22 марта в 13:10.

Спасатели в 14:38 локализовали пожар, в 15:00 – ликвидировали.

На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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  • константен
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  • Anatoliy A 006b9dda
    Этих пи**ров в плен не брать
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