Двое пособников российских оккупантов задержаны в Киеве, - МВД. ВИДЕО

В Киеве задержаны двое мужчин, которые оказались агентами РФ.

Об этом в Telegram сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку.



Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ, и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора.



Кроме того, в авто был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Вражеские агенты переданы в СБУ. Они будут отвечать за преступление против Украины.

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