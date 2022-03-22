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Двое пособников российских оккупантов задержаны в Киеве, - МВД. ВИДЕО

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В Киеве задержаны двое мужчин, которые оказались агентами РФ.

Об этом в Telegram сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку.

Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ, и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора.

Кроме того, в авто был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Вражеские агенты переданы в СБУ. Они будут отвечать за преступление против Украины.

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Топ комментарии

  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Будь-ласка! Наступного разу хочу читати таки новини з написом "ЗНИЩЕНО"!!!
  • Eugen Mk
    Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Єрмак теж постійно плутається у показах: то була операція по вагнеровцях, то не була... Це точно вони!
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