В Чернигове войска РФ авиабомбой разрушили мост, ведущий в Киев. ВИДЕО

В Чернигове ночью 23 марта российские войска сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, соединявшую город с Киевом. В результате удара упал один из пролетов моста.