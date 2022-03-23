"Мы забрали чужое. Эти самолеты за пределы РФ никогда не будут летать. Исключение – дружественные страны", - министр транспорта РФ Савельев об эксплуатации "национализированных" воздушных судов. ВИДЕО
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев объяснил представителю российской авиаотрасли планы дальнейшей эксплуатации "национализированных" самолетов, принадлежащих иностранным компаниям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Савельев приказал эксплуатировать украденные воздушные суда и проводить техническое обслуживание на российских предприятиях до момента, когда это будет возможно. Чиновник в разговоре признает, что россияне забрали чужое, и эти самолеты никогда не будут вылетать за пределы воздушного пространства РФ. Исключением он назвал полёт в "дружественные страны".