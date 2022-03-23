Разрушение моста через Десну не помешает поставлять Чернигову продукты, - глава ОВА Чаус. ВИДЕО
Об этом глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью москальская мразота авиацией уничтожила автомобильный мост в Чернигов. Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы обеспечиваем город продуктами питания и всем необходимым", - сказал он.
Чаус пообещал, что после победы будет построен новый мост.
"Мы обязательно построим новый мост, намного лучше, чем тот, что у нас был. Он у нас уже был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает новый крутой современный мост. Мы его обязательно построим после нашей победы", – сказал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ночь с 22 на 23 марта войска РФ разрушили авиабомбой мост, ведущий из Чернигова в Киев.