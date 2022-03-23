На сегодняшний день запланировано открытие девяти гумкоридоров, - Верещук. ВИДЕО

Девять гуманитарных коридоров согласованы на среду, сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Согласовано девять гуманитарных коридоров: Донецкая область из Мариуполя в Запорожье... Бердянск - Запорожье. 24 автобуса сейчас находятся на въезде в Бердянск. С 10 часов будут поданы для начала эвакуации", - сказала Верещук на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, запланированы также гуманитарные коридоры в Запорожской области: Пологи – Запорожье, Гуляйполе – Запорожье;

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в Киевской области: с. Большая Дымерка – Бровары, с. Богдановка – Бровары, Бородянка – Белая Церковь, с. Светильня – Бровары;

в Луганской области г. Рубежное – Бахмут, с. Нижнее – Бахмут.

"Эти маршруты будут проходить и по другим городам, где будут делаться остановки для сбора людей, - Лисичанск, Северодонецк...", - уточнила Верещук.