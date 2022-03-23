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"Маленькая девочка пистолет игрушечный хватает, ну, и на нас. Путин же сказал – похер на мирное население", – оккупант рассказывает об "осмотре" игрушечного магазина. ВИДЕО

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Российский оккупант в разговоре с родными рассказал о случае в игрушечном магазине, когда маленькая девочка, увидев захватчиков, схватила с полки игрушечный пистолет и навела на них.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из разговора оккупанта нельзя сделать стопроцентные выводы о реакции захватчика на такие действия. Однако дальше он говорит о том, что Путин разрешил убивать мирных украинцев, если они сопротивляются.

"Магазины осматриваю, и бац, маленькая девочка с женщиной, игрушечный пистолетик лежит, в игрушечном, ну магазин игрушек. И маленькая девочка такая пистолет хватает, ну и на нас", - говорит оккупант.

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Топ комментарии

  • olele
    Ті, хто прогнозує затягування війни на довгі місяці, здається, недооцінюють майже патологічну пристрасть Путіна до символічних дат.

    Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.

    Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.

    Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.

    А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.

    Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.

    Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.

    Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
  • константен
  • экзорцист
    Ватники любу інфу, яка не з телевізора називають фейком. А нам своє робити.
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