"Маленькая девочка пистолет игрушечный хватает, ну, и на нас. Путин же сказал – похер на мирное население", – оккупант рассказывает об "осмотре" игрушечного магазина. ВИДЕО
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Российский оккупант в разговоре с родными рассказал о случае в игрушечном магазине, когда маленькая девочка, увидев захватчиков, схватила с полки игрушечный пистолет и навела на них.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из разговора оккупанта нельзя сделать стопроцентные выводы о реакции захватчика на такие действия. Однако дальше он говорит о том, что Путин разрешил убивать мирных украинцев, если они сопротивляются.
"Магазины осматриваю, и бац, маленькая девочка с женщиной, игрушечный пистолетик лежит, в игрушечном, ну магазин игрушек. И маленькая девочка такая пистолет хватает, ну и на нас", - говорит оккупант.