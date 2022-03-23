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"Как мертвый, расстрелянный врагом город. Но он еще жив", - последствия обстрелов Мариуполя российскими оккупантами. ВИДЕО

16 01032
В сети опубликована видеозапись на которой зафиксированы разрушения Мариуполя, постоянно подвергающиеся атакам российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео уверяет, что видеозапись сделана сегодня.

"Это Мариуполь сегодня... Как мертвый, расстрелянный врагом город... Но он еще жив. Там дышат люди - голодные, в подвалах догорающих домов. Их сердца еще бьются под завалами с надеждой на спасение. Наш Мариуполь продолжает чувствовать боль от авиабомб и пронзающей артиллерии", - пишет автор публикации.

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Топ комментарии

  • Остап Покотило
    Вот он какой русский мир...
    Он приходит убивать и грабить...
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Не повірите, але є люди для кого це тільки зараз починає доходити. Бо до війни ще багато хто тішив себе ілюзією, що ми "адибратскійнарот". І за гіркою іронією долі саме в тих містах, які зараз зруйновані вщент.
  • Огусто
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