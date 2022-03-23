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"Ни одна сукина дочь, ни один сукин сын никуда не поехал", - секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Мельникова об отказе родителей солдат РФ спасти своих детей перед войной в Украине. ВИДЕО

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Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что никто из родителей российских военных даже не попытался помочь своим детям и забрать их из частей перед вторжением российской армии в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью российскому проекту "Скажи Гордеевой".

"Большое количество войск переброшенных из всех закоулков страны - это не могло быть никакими учениями. Войска перебрасывали для того, чтобы воевать. Слишком много войск, слишком большая линия - если бы они хотели только на Донбасс, то все ограничилось бы Ростовской областью. Именно так было в 2014 году... И начали мне звонить по телефону родители... Я им говорю уезжайте и забирайте их оттуда... Никакая сукина дочь или сукин сын никуда не уехал", - говорит она.

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Топ комментарии

  • Bogdan Resvii
    Зачем оно им? Рабсианские самки ждут выплат за тушку личинки. Потом по пьяни сделают новую, кто их там считает всё равно.
  • Raised Right
    Ну и пусть подыхают, мне жаль украинцев, а не 50 долларовых рузьке ванек.
  • radeon
    Схоже в мордорі у тих тварин не принято любити своїх дітей.Скільки вже слухаю перемовини кацапів,в розмові мат на маті (мені було б тупо соромно при матері так лаятися),матерям насрати на своїх дітей.
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