"За Шеву", - памяти офицера-танкиста Алексея Шевченко, погибшего в бою с российскими оккупантами вблизи Волновахи. ВИДЕО
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Командир роты танкового батальона отдельной мотопехотной бригады старший лейтенант Алексей Шевченко погиб 26 февраля 2022 в боях с российскими оккупантами в районе Волновахи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам побратимов, когда танковая группа, в которой был старший лейтенант Шевченко въехала в город, было темно и ничего не видно, поэтому Алексей принял решение открыть люк и лично все осмотреть. Офицер обнаружил вражескую группу, открыл по ней огонь и уничтожил врага. Однако захватчикам удалось попасть в танк Шевченко.
Побратимы создали специальный видеоролик, посвященный памяти украинского воина, родившегося в Донецкой области.