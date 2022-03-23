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Пожилой мужчина похитил у оккупантов грузовик с оружием и патронами: "Дед, ты красавчик! При Ковпаке служил". ВIДЕО

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Пожилой мужчина угнал у российских оккупантов грузовик с оружием и патронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое видео опубликовано в соцсети. Авторы публикации не упоминают обстоятельства того, как мужчине это удалось. На записи уже финальная часть "спецоперации" – наши бойцы осматривают грузовик и трофеи.

"Дед, ты красавчик! При Ковпаке должно быть служил", - говорит один из мужчин главному герою.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Larissa Kora 56c14f78
    Де ще є такі ЛЮДИ! Україна понад усе!
  • экзорцист
    - Почему так долго затянулась спецоперация?
    - так кто же знал, что у них здесь 40 миллионов бандеровцев.
  • Ksenia VB
    Якраз те що треба хлопцям
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