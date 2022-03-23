Пожилой мужчина похитил у оккупантов грузовик с оружием и патронами: "Дед, ты красавчик! При Ковпаке служил". ВIДЕО
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Пожилой мужчина угнал у российских оккупантов грузовик с оружием и патронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое видео опубликовано в соцсети. Авторы публикации не упоминают обстоятельства того, как мужчине это удалось. На записи уже финальная часть "спецоперации" – наши бойцы осматривают грузовик и трофеи.
"Дед, ты красавчик! При Ковпаке должно быть служил", - говорит один из мужчин главному герою.
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