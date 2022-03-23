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"Думаем, сука, как не попасть в эту #баную п#здорезку! Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили все к х#ям бросать", - белорусский военный. ВIДЕО

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Часть белорусских военных намерена сдаться сразу после перехода украинской границы в том случае, если армия РБ перейдет украинскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют телефонные разговоры с белорусскими военными.

"Бл#дь, та мы в ах#е вообще. Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили, что после перехода все к х#ям бросать и идти. Так, куда бл#дь? Как? Нас бл#дь артой раскатают и не посмотрят нах#й!", - говорит белорус.

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"Да какое вознаграждение, бл#дь! Мы сейчас думаем вообще, сука, как пушечным мясом не стать и в эту #баную п#здорезку не попасть, сука, мясорубку! Мы за#бались 200-х считать, которые через границу проходят! Вознаграждение, бл#дь! Лучше таракана нашего #боните!", - реагирует он на информацию о вознаграждении в случае передачи украинцам военной техники.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Не стройте иллюзий, что это говно не хочет убивать украинцев. Просто оно обосралось, когда увидело корованы дохлых калдырок, грушников и прочей хваленой илитки хрюсской армии. Мне неприятно это писать, но мы(я беларус) в большинстве своем терпилы и сцыкуны. Если бы вас, украинцев, можно было безнаказанно расстреливать, как казахов, то "наши" выплятки бежали бы в атаку впереди кацапов.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Молодці наши СБУшники, красиво работают. Успехов вам, ребята ! Слава Украине !!!
  • Неоновая Вывеска
    Белорусы будут полными кретинами, если попрутся в Украину умирать. Здохнуть за интересы даже не своей страны, здохнуть только потому, что какой-то усатый хрен решил вылизать дупу шизофренику с манией величия, что может быть хуже?
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