Над зданием посольства РФ в Варшаве второй день наблюдается дым, - СМИ. ВИДЕО
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В среду, 23 марта, над зданием, в котором размещается посольство Российской Федерации в Республике Польша, клубится дым.
Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.
"В посольстве России в Польше прямо сейчас наблюдают дым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера информационный ресурс OSINTdefender также сообщал о дыме над зданием посольства РФ в Варшаве.
"Это может быть признаком того, что российские дипломаты по каким-либо причинам готовятся покинуть страну", – говорилось в сообщении.
Также высказывалось предположение, что российские дипломаты сжигают документы, как это было сделано в посольстве РФ в Киеве перед вторжением 24 февраля.