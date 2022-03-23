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"Когда не с чем сравнить, то считаешь, что все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старые времена", – бизнесмен Потапенко о перспективах жизни в РФ. ВIДЕО

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Вскоре модель существования России будет идентична Советскому Союзу, существованию за железным занавесом, в экономическом вакууме.

Такое мнение высказал российский бизнесмен и экономист Дмитрий Потапенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия идет на дно цивилизационного колодца, народ будет питаться подножным кормом, как в 80-е. Если не с чем сравнить, то считаешь, что все хорошо. Главное уничтожить тех, кто знал старые времена", - прогнозирует Потапенко, комментируя последствия действий российской власти.

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Топ комментарии

  • Alex K 8d0b77c0
    Кацапи просто займуть місце, яке належить їм по праву. Просто раніше вони помилково були не на тому цивілізаційному рівні.
  • Ksenia VB
    Прощавайте цапи
  • Stanislav Bryzhyk
    Так починайте вже! Чого чекаєте! Давайте 1917 ще разочок!
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