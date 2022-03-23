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"Было решено провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить всю Россию", – пресс-секретарь Путина Песков на CNN. ВИДЕО

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что "спецоперация" в Украине была начата с целью уничтожения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Песков объяснял причины начала войны с Украиной и, вероятнее всего, оговорился.

"Было решено провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить всю Россию", – сказал Песков.

"Что? Уничтожить Россию?", - переспросила его ведущая.

"Антироссию", - исправился Песков.

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Топ комментарии

  • Fish Man
    Оговорка по Фрейду?
  • Maxim Ak-Murza
    Но сказал письков истинную правду. Эта война и есть ZVиздец московии.
  • maximus ac09a5f7
    Все правильно ершик сказал. расее ******
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