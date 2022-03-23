"Было решено провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить всю Россию", – пресс-секретарь Путина Песков на CNN. ВИДЕО

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что "спецоперация" в Украине была начата с целью уничтожения России.