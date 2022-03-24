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Зеленский призвал 24 марта выходить на улицы и потребовать прекращения войны РФ против Украины: "Мир имеет значение. Украина имеет значение". ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех выступающих против войны в Украине с 24 марта выходить на улицы и площади своих городов и требовать ее прекращения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарю всех, кто выступает в поддержку Украины. В поддержку свободы.

Но война продолжается. Террористические акты против мирных жителей продолжаются. Уже месяц! Так долго! Это разбивает мне сердце, сердца всех украинцев и каждого свободного человека на планете. Вот почему я прошу вас выступить против войны!", - сказал он в видеообращении.

"Начиная с 24 марта – через месяц после российского вторжения… С этого дня и после. Выходите из ваших офисов, ваших домов, ваших школ и университетов. Выходите ради мира. Выходите с украинской символикой поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь. Выходите на свои площади, на улицы" – призвал он.

"Сделайте себя видимыми и услышанными. Скажите, что люди важны. Свобода имеет значение. Мир имеет значение. Украина имеет значение. С 24 марта. В центрах ваших городов. Все как один, кто хочет остановить войну", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Це не той лідер.Він так часто сміявся з того ,що Україна завжди щось у когось просить,що вона акторка немецького серіалу..., що Господь наказав його .І нас разом із ним.
  • Павло ШОвте
    Доки в ОП сидить єрмак, подоляк, люся, доки ДБР керує татаров, доки С Б У керує Баканов( який,кажуть,втік з України ще за тиждень до війни), доки портнова охороняє монастирський, - не вірю зєлєнскому навіть на 5 копійок.
  • Pavlik Morozov 606ce595
    І що, це має допомогти🤔 Вже виходили, будували ланцюжки від Львова до Харкова, а що на виході,- ото ж бо Кацапа можна привести до тями лишень гарним копняком, бажано по свинячому рилу, інакшої мови скотиняка не розуміє, тож варто на мітингах вимагати від партнерів більше зброї, - хорошої і різної,- воєнторг повинен працювати цілодобово, - даєш М-16 в кожну українську хату
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