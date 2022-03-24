Зеленский призвал 24 марта выходить на улицы и потребовать прекращения войны РФ против Украины: "Мир имеет значение. Украина имеет значение". ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы все должны остановить Россию. Мир должен остановить войну. Я благодарю всех, кто выступает в поддержку Украины. В поддержку свободы.
Но война продолжается. Террористические акты против мирных жителей продолжаются. Уже месяц! Так долго! Это разбивает мне сердце, сердца всех украинцев и каждого свободного человека на планете. Вот почему я прошу вас выступить против войны!", - сказал он в видеообращении.
"Начиная с 24 марта – через месяц после российского вторжения… С этого дня и после. Выходите из ваших офисов, ваших домов, ваших школ и университетов. Выходите ради мира. Выходите с украинской символикой поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь. Выходите на свои площади, на улицы" – призвал он.
"Сделайте себя видимыми и услышанными. Скажите, что люди важны. Свобода имеет значение. Мир имеет значение. Украина имеет значение. С 24 марта. В центрах ваших городов. Все как один, кто хочет остановить войну", – сказал он.