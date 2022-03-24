В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на четверг, 24 марта, российская авиация нанесла ракетные удары по городам Луганской области, сбросила фосфорные бомбы на Рубежное (Луганская обл.), погибли 4 человека, среди которых двое детей, ранены 6 человек

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

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"Очень тяжелая ситуация в Рубежном, где продолжаются бои в городе. По подтвержденной информации, у нас четыре погибших, двое из которых дети, и шестеро раненых. У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", - написал Гайдай в телеграме в четверг утром.

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По его словам, за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. В частности, 10 многоэтажек и 13 частных домов. Было охвачено пламенем 16 из них. Обстрелены были жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

"Сейчас обесточенными остаются 35 населенных пунктов - 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах - в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов)", - сообщил глава .











