В Луганской области авиация РФ ночью нанесла ракетные удары и совершила фосфорные бомбардировки Рубежного: погибли четыре человека, двое из которых дети, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Очень тяжелая ситуация в Рубежном, где продолжаются бои в городе. По подтвержденной информации, у нас четыре погибших, двое из которых дети, и шестеро раненых. У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", - написал Гайдай в телеграме в четверг утром.
По его словам, за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. В частности, 10 многоэтажек и 13 частных домов. Было охвачено пламенем 16 из них. Обстрелены были жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.
"Сейчас обесточенными остаются 35 населенных пунктов - 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах - в 22 полностью и в 5 частично (в общей сложности это около 32 550 абонентов)", - сообщил глава .