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"Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной, цветущей Украины и все разбомбили", - жительница Мариуполя – кремлевскому пропагандисту. ВИДЕО

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Кремлевские пропагандисты решили взять комментарий у жительницы Мариуполя, но услышали совсем не то, чего ждали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в сети видеозаписи женщина говорит об уничтожении россиянами цветущего города, в котором развивалось и перестраивалось все. Пропагандисты пытались убедить в другом, рассказывая русские нарративы.

"Россия всегда лжет... Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной цветущей Украины. И все разбомбили", - сказала женщина.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    Почему же тогда Донецк стоит как новенький? А Мариуполь лежит в руинах..
  • галина галка
    Саме тому, що Маріуполь розбомбили рускі братішки. А Донецьк так "бомбило ЗСУ", що стоїть як новенький!
  • Joshua Merlin
    нельзя щадить кацапов, 86.6% которых за убийство украинцев... УБИВАТЬ НАДО КАЖДОГО ПЕРВОГО КАЦАПА... а такого кореспандента, как в этом репортаже, просто оскоплять, чтобы не порождал себе подобных уродов...
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