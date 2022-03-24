"Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной, цветущей Украины и все разбомбили", - жительница Мариуполя – кремлевскому пропагандисту. ВИДЕО
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Кремлевские пропагандисты решили взять комментарий у жительницы Мариуполя, но услышали совсем не то, чего ждали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в сети видеозаписи женщина говорит об уничтожении россиянами цветущего города, в котором развивалось и перестраивалось все. Пропагандисты пытались убедить в другом, рассказывая русские нарративы.
"Россия всегда лжет... Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной цветущей Украины. И все разбомбили", - сказала женщина.