"Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной, цветущей Украины и все разбомбили", - жительница Мариуполя – кремлевскому пропагандисту. ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты решили взять комментарий у жительницы Мариуполя, но услышали совсем не то, чего ждали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в сети видеозаписи женщина говорит об уничтожении россиянами цветущего города, в котором развивалось и перестраивалось все. Пропагандисты пытались убедить в другом, рассказывая русские нарративы.

"Россия всегда лжет... Мы жили в прекрасном городе. Вы пришли на территорию свободной цветущей Украины. И все разбомбили", - сказала женщина.

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