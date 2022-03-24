Бойцы "Азова" точным выстрелом уничтожили 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов.

Видео своей работы по освобождению Мариуполя от россиян "Азов" опубликовали в своем телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Минометчики полка "Азов" продолжают уничтожать врагов. Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. В отличие от россиян, уничтожающих украинские города вдребезги, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилищную инфраструктуру", - подчеркивают в "Азове".

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