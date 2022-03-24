"Кацапский пропагандон года": Госпогранслужба поблагодарила пропагандиста Гвоздева за репортаж из Бердянска об уничтоженном сегодня корабле "Орск". ВИДЕО

Госпогранслужба Украины поблагодарила российского пропагандиста Валентина Гвоздева с телеканала Минобороны РФ "Звезда" за детальный репортаж об уничтоженном сегодня в порту Бердянска большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.

"Валентин Гвоздев с телеканала "Звезда". С удовольствием хочу сообщить, Государственная пограничная служба признает его лучшим москальским пропагандоном. За это он получает пограничное отличие в конкурсе "Изумрудная лира", целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганда территориальной целостности нашей Родины. Мы даже ввели дополнительную специальную номинацию "Кацапский пропагандон года – гордость Украины". А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска. Конечно, были и другие лауреаты, но за полноту раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна. Отныне "Орск" и орки, символично, что еще и в Месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами", - рассказал он.

Смотрите также: В порту Бердянска большой пожар, уничтожен корабль оккупантов "Орск" (обновлено). ВИДЕО+ФОТО





Напомним, что сегодня в порту Бердянска был уничтожен корабль оккупантов "Орск".