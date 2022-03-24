"Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - российский захватчик о штурме Николаева. АУДИО
41 00961
СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников, которых "там нет".
Об этом свидетельствует телефонный разговор российского захватчика, которого Кремль бросил на захват Николаева, а его подразделение наголову разбили украинские защитники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Все наши машины, нах#й, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся…
Из разговора понятно, что эти срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки, не хотят воевать и отдают себе отчет, что Николаев им не взять.
Путинские воины советуют друг другу бежать любыми способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съ#бался, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…"