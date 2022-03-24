Зеленский - G7: Лучше сейчас дать оружие Украине, чем потом искать его еще и для других стран. ВИДЕО

Если сейчас не помочь Украине оружием – война перекинется за пределы нашей страны.

Именно с такими словами обратился президент Украины Владимир Зеленский к представителям "Большой семерки", рассказывая об ужасах, которые совершает оккупант в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

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"Лучше сейчас дать Украине поддержку оружием, в котором мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще и для других стран – Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польши, стран Центральной Азии. Чем быстрее произойдет именно так, как мы просим, тем быстрее на востоке Европы будет мир. Это в наших интересах. Это в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть", - заметил глава государства.

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"Сегодня – ровно месяц с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. России, которая когда-то была в этом формате с передовыми демократиями. Тогда "Большая семерка" была "Большой восьмеркой". И было очень много надежд на ее участие, на диалог с Россией Хочу подчеркнуть, что большинство тех надежд, как и место рядом с "Группой семи", Россия получила авансом. И до сих пор на этот аванс не наработала", - добавил Зеленский.