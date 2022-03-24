Российские СМИ "нашли" Шойгу: принял участие в совещании с Путиным. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, российское пропагандистское издание "РИА "Новости" цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: "Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов".
По словам Пескова, министр обороны РФ "доложил о ходе специальной военной операции (войны в Украине. - Ред), предоставлении гуманитарной помощи, обеспечении безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях".
"Детальный разговор был по поводу переговорного процесса с Украиной. Было высказано сожаление в связи с медлительностью украинской стороны", - заявил также пресс-секретарь Путина.
Также вышла новость о том, что в четверг российским журналистам сообщили в Минобороны РФ, что генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа.
Журналисты кремлевского пула также опубликовали видео из Шойгу на совещании у Путина.
В эфире "Вестей 24" показали 30-секундное видео из Совбеза с участием Владимира Путина. Здесь впервые за последние 13 дней появился министр обороны Сергей Шойгу. Его появлению в кадре предшествовали проблемы с камерой.
Камера либо не была установлена, либо не настроена должным образом, и видно, как с ней производят манипуляции прямо во время эфира, отмечает "Медуза".
Сам Шойгу на видео поправляет галстук, как это обычно делает человек, не успевший привести себя в порядок.
Видео длится всего 30 секунд, а звука на нем нет. На экране перед Путиным выведены члены Совбеза, в левом верхнем углу президента вероятно Сергей Шойгу.
На последней секунде видео можно увидеть, как в окне с трансляцией Шойгу снова появляется темный экран, и министр словно исчезает из совещания.
Ради этого видео "Вести 24" прервали свой эфир.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие в медийном пространстве главы Минобороны России Сергея Шойгу тем, что у него "сейчас много забот".
На просьбу прокомментировать сообщение издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем российского министра Песков сказал: "Не нужно слушать издание "Агентство", - и посоветовал обратиться в Миноборону РФ.