Киевский форум безопасности проводит онлайн-встречу "Борьба за Украину". ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Трансляция начнется в 21.00.
Участники дискуссии обсудят:
Как усилить оборонные возможности Украины?
Как укрепить давление на Путина и его режим военных преступников?
Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках Группы Семи, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?
Во встрече примут участие:
Виктория Нуланд, заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки.
Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, Глава парламентского комитета по иностранным делам в 2014-21 годах.
Иванна Климпуш-Цинцадзе, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз.
Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности.
Данило Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.
Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.