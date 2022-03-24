Киевский форум безопасности проводит онлайн-встречу "Борьба за Украину". ВИДЕО

Киевский форум безопасности проведет специальную онлайн-встречу "Борьба за Украину", посвященную мировому взаимодействию ради обороны нашего государства от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Трансляция начнется в 21.00.

Участники дискуссии обсудят:

Как усилить оборонные возможности Украины?

Как укрепить давление на Путина и его режим военных преступников?

Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках Группы Семи, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?

Во встрече примут участие:

Виктория Нуланд, заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки.

Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, Глава парламентского комитета по иностранным делам в 2014-21 годах.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз.

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности.

Данило Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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