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Около полутора десятков ракет для "Искандеров" перевозили в Беларуси вблизи Гомеля. ВИДЕО

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По меньшей мере, 14 контейнеров для перевозки ракет для комплексов "Искандер" заметили в Беларуси.

Об этом в Twitter сообщает аккаунт MotolkoHelp, собирающий записи с перемещением военной техники на территории Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в обед на трассе М10 в направлении Речицы в Гомель заметили перевозки по меньшей мере 14 контейнеров, которые используют для транспортировки ракет для "Искандеров", - говорится в сообщении.

На видео видно 7 грузовиков КамАЗ с метками "V", в каждом по 2 ящика для ракет "Искандер". Были ли коробки пустыми, пока неизвестно. Было еще два КамАЗа, которые перевозили другой груз, кран для разгрузки и автомобиль связи.

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Топ комментарии

  • Руслан Сольвар
    Білорусь наявний приклад трусливого народу, їх змішали з лайном, використовують як рабів
    Вони воюють лише телефонами та квіточками.
    Зрозуміло чого Брестська фортеця це міф про який писали лице кацапи
  • Bob Fayn
    навіть на їх так званих опозиційних ресурсах--вони ЖДУТ..шо прийде Україна і їх звільнить а напишеш про них правду блокують..
  • Руслан Сольвар
    Хіба ми не маємо можливість застосувати свої дрг ?
    Нас ні хто не обмежує і є фахівці та досвід
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