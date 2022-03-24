Украинские воины освободили село Лукьяновка Киевской области. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Лукьяновка Киевской области

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в телеграм-канале украинский военный, заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько.

Он отметил: "Уничтожено 40 оккупантов, 9 БМП и 2 танка. Как рассказал пленный оккупант, которого захватили ВСУ, в Лукьяновке было около 200 россиян. Часть ликвидировали украинские военные, другие захватчики скрылись".