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Украинские воины освободили село Лукьяновка Киевской области. ВИДЕО

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Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Лукьяновка Киевской области

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщил в телеграм-канале украинский военный, заместитель председателя Кировоградского облсовета Дмитрий Линько.

Он отметил: "Уничтожено 40 оккупантов, 9 БМП и 2 танка. Как рассказал пленный оккупант, которого захватили ВСУ, в Лукьяновке было около 200 россиян. Часть ликвидировали украинские военные, другие захватчики скрылись".

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Топ комментарии

  • Larissa Kora 56c14f78
    Слава ЗС України!
  • GAL
    Єто боковое прикріття яке оставили кацапи. Основне угрупування опройщло далі і счас товчетья в трикутнику Бровари Бориспіль в 15 км від цих міст. Там до 5-6 тисяч кацапів. А це наш удар в тил цієї групировки. Молодці хлопці- файно попрацювали. Фактично перерізали дорогу по якій це угрупування снабжалося.
  • Andrii Pushkarchuk
    Україна переможе, бо інакше й бути не може! Ви кацапи надалі сцятися і сратися в штани будете при одному тільки слові - бандерівці! Слава Україні!
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