"Танчик трофейный, беха трофейная. А это затрофеить не получилось - разъ#башили", - украинские воины после боя. ВИДЕО
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Украинские бойцы провели успешно атаку на вражеские позиции в Киевской области и захватили технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице пишет глава патрульной полиции Киева Евгений Жуков и публикует видео захваченной техники.
"Здесь мальчики забросили видос). Киев и Киевская область стоит и будет стоять! Сколько бы ру$ни туда не перло. Все будут уничтожены. Разжились по казацки кратко))) Атлична. Приветствие всем", - пишет Жуков в комментарии к видео.
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