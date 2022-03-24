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"Танчик трофейный, беха трофейная. А это затрофеить не получилось - разъ#башили", - украинские воины после боя. ВИДЕО

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Украинские бойцы провели успешно атаку на вражеские позиции в Киевской области и захватили технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице пишет глава патрульной полиции Киева Евгений Жуков и публикует видео захваченной техники.

"Здесь мальчики забросили видос). Киев и Киевская область стоит и будет стоять! Сколько бы ру$ни туда не перло. Все будут уничтожены. Разжились по казацки кратко))) Атлична. Приветствие всем", - пишет Жуков в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Вололо Трололо
    Файно!
  • Alex K 8d0b77c0
    "Добре, синку, добре" (с)
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