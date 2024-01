Американские добровольцы в освобожденном селе под Киевом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает NEXTA.

"Американские добровольцы на поле боя под Киевом. Они освободили село, которое почти месяц находилось под российской оккупацией", - отмечается в сообщении.

#American volunteers on the battlefield in the #Kyiv region



They liberated the village, which had been under #Russian occupation for almost a month. pic.twitter.com/Lh67gAiI2c