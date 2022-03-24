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В Тбилисском аэропорту почтили память погибших в Украине грузинских добровольцев Ратиани и Бериашвили. ВИДЕО

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Тела двух грузинских военнослужащих – Георгия Бериашвили и Давида Ратиани, погибших на войне в Украине, были доставлены в Грузию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сотни граждан Грузии приехали ночью в Тбилисский международный аэропорт, чтобы почтить память погибших бойцов. Они стояли с зажженными свечами в руках и с флагами Грузии и Украины.

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В аэропорт приехала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выразила соболезнования родным и близким погибших. Она оказалась единственным официальным лицом, появившимся в аэропорту.

Напомним, двое грузинских добровольцев Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем 18 марта.



Нагадаємо, двоє грузинських добровольців Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем 18 березня.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Наші Герої !
    Царство Небесне....
  • Shanna Castellanos 84782519
    СЛАВА ГЕРОЯМ !СЛАВА УКРАИНЕ !СЛАВА ГРУЗИИ!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Вічна пам'ять і слава Героям, які віддали своє життя за свободу України! Щирі співчуття їх родинам і грузинському народу. Крім грузинської московітської влади.
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