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"Выполняя приказ диктатора Путина, вы совершаете ошибку": Российский офицер, перешедший на сторону Украины, обратился к военным РФ. ВИДЕО

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Число случаев, когда российские военные переходят на сторону Украины, увеличивается.

Об этом в Telegram сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Все больше российских военнослужащих не только отказываются принимать участие в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", - говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки опубликовали обращение российского офицера, перешедшего на сторону Украины.

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Топ комментарии

  • vadyan
    Невзоров в первые дни войны это тоже предсказал верно: что примерно через месяц (!) начнут переходить на сторону Украины сперва небольшие группы, а затем целые роты и батальоны, потому что так было и во ВМВ2 и в Чечне...
  • Sophia-Maria Duglass
    Пора формировать освободительную армию от хутина и марионеточное правительство
    и Украина должна возглавить этот процесс , а не Германия и Франция
  • Maxim Ak-Murza
    "...демократически избранные представители свободного российского общества...."(c)
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