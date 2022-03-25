"Выполняя приказ диктатора Путина, вы совершаете ошибку": Российский офицер, перешедший на сторону Украины, обратился к военным РФ. ВИДЕО
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Число случаев, когда российские военные переходят на сторону Украины, увеличивается.
Об этом в Telegram сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
"Все больше российских военнослужащих не только отказываются принимать участие в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", - говорится в сообщении.
В Главном управлении разведки опубликовали обращение российского офицера, перешедшего на сторону Украины.