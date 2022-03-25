Оккупанты пропустили гуманитарную колонну в Мелитополь: из города сегодня могут эвакуировать 350 человек, - мэр Федоров. ВИДЕО
Об этом сказал в видеообращении мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером (24 марта), в 19.00 не пустили (российские военные. – Ред.) гуманитарный конвой на въезде в Мелитополь (…) Пустили его только сегодня", - рассказал мэр.
"Автобусы (после разгрузки гуманитарной помощи. – Ред.) смогут вывезти людей – около 350 человек, у кого есть такое желание, смогут уехать из Мелитополя в Запорожье", – сообщил Федоров.
По его словам, эвакуация начнется ориентировочно в 8:30-9:00. Забрать всех, от кого уже поступили заявки, сегодня не смогут - количество 350 человек определено соображениями безопасности передвижения. Однако мэр уверен, что гуманитарные коридоры удастся организовать и дальше.
Федоров сообщил, что автомобили с гуманитарной помощью прибыли еще накануне в 19.00, однако российские военные не пускали их в город до утра. В настоящее время в пожарной части на Героев Сталинграда уже ведется разгрузка медикаментов, продуктов питания, средств личной гигиены и т.д.