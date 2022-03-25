"Выше, выше! Все, теперь ему точно п#зда!", - Генштаб обнародовал видео ликвидации российских танков из украинских комплексов ПТРК. ВИДЕО

Защитники Украины продолжают уничтожать российские танки из ПТРК.

Соответствующее видео опубликовала сегодня пресс-служба Генштаба, информирует Цензор.НЕТ.

"Противотанкисты Сухопутных войск ВС Украины и Териториальной обороны ВС Украины продолжают боевую работу по уничтожению бронетехники врага. Потери российских оккупантов постоянно растут. Будет еще!", - говорится в сообщении.

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