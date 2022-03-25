В России массово рассылают повестки военнообязанным и предлагают службу по контракту: "За Украину обещают $53 ежесуточно и двойную ставку". ВИДЕО

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что российские войска массово вызывают повестками военнообязанных и предлагают заключить краткосрочные контракты на службу в армии РФ.