Новости Видео • Война

В России массово рассылают повестки военнообязанным и предлагают службу по контракту: "За Украину обещают $53 ежесуточно и двойную ставку". ВИДЕО

18 67134
Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что российские войска массово вызывают повестками военнообязанных и предлагают заключить краткосрочные контракты на службу в армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации Левиева, военные чиновники обещают получение статуса участника боевых действий, двойную должностную ставку и суточные в размере 53 доллара США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков сообщил об ухудшении здоровья Шойгу и заместителя начальника генштаба ВС РФ: "Симптомы у обоих совершенно одинаковы"

 

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Solsky Wasyl
    а похоронну церемонію оплачують?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Не завжди. Покладаються на щиросердних українців, які прикопують кацапів безкоштовно.
  • Папєрєднік
    Тури в Чорнобаївку відкриті.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости