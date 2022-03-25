"Могут перегрупировать и опять на войну отправить. Хотя групировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - оккупант про потери и бои в Украине. ВИДЕО

Российский оккупант в разговоре с родным рассказывает о потерях в подразделении и о том, что его остатки отведены ближе к АРК Крым.