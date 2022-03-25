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"Могут перегрупировать и опять на войну отправить. Хотя групировать уже нех#й. Двух полковников так и не нашли - то ли в плену, то ли 200-е", - оккупант про потери и бои в Украине. ВИДЕО

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Российский оккупант в разговоре с родным рассказывает о потерях в подразделении и о том, что его остатки отведены ближе к АРК Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, стало известно из телефонного разговора, который перехватили украинские спецслужбы. В разговоре он выражает надежду, что в ближайшее время его выведут в оккупированный Крым, а затем в место постоянной дислокации.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    300 тые они. Лежат в канаве подыхают.
  • Константин См
    Два полковники в канаві
    Спати намагалися.
    Після зустрічи із нами
    Перегрупувалися:
    Замість сраки - голова,
    Де макітра - срака,
    Відступа одна нога,
    Інша - йде в атаку...
  • Лаур
    самка свинособаки аж расстроилась шо кобель ешо живой ...
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