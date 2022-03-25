Зеленский вручил государственные награды работникам СБУ, отличившимся во время войны с Россией. ВИДЕО

В 30-ю годовщину создания Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам спецслужбы за мужество и самоотверженность и примерное исполнение служебного долга при защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы чувствуем вашу защиту Украинского государства. Знаю, что многие офицеры, служащие сейчас, находятся на линии фронта, выполняют важные операции. Но где бы вы ни были, мы все защищаем самое главное, что у нас есть, – нашу страну", – сказал он.

Зеленский поблагодарил работников СБУ за верную службу Украины.

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