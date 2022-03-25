Войска РФ уменьшили интенсивность авиаударов и перешли к применению беспилотников, - Арестович. ВИДЕО

Российские захватчики за прошедшие сутки уменьшили интенсивность ударов пилотируемой авиации и перешли к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Отмечается низкое морально-волевое состояние (у российских военнослужащих. - Ред.) и главное - плохой уровень сбора резервистов. Многие российские военные отказываются ехать в Украину. Причин несколько: большие потери и слухи о них, которые уже достигли территории РФ", - сообщил Арестович.

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"Противник пытался наносить отдельные воздушные и ракетные удары по территории Украины, но их интенсивность намного меньше, чем во все предыдущие дни. В течение суток он избегал практически применения пилотируемой авиации, перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки. Но воздушные силы и армейская ПВО ВСУ уничтожают их и уничтожили в течение суток несколько таких аппаратов, включая крылатые ракеты", - отметил Арестович.

Он проинформировал, что в течение суток положение и характер действий российских захватчиков и наших войск "несущественно изменились", ведутся отдельные тактические действия по улучшению положения сторон, но украинская сторона, по его словам, преобладает в ведении этих тактических действий.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что героически держится Мариуполь и Чернигов, а также выразил благодарность защитникам и жителям города Славутича. Арестович отметил, что тероборона Славутича отразила первую попытку российского наступления на город и сейчас героически держит оборону.