В селах Херсонской области военные РФ похищают людей, - мэр Голой Пристани Бабич. ВИДЕО

В селах Голопристанской громады в Херсонской области оккупанты похищают людей, уже исчезло 5-6 человек.

Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Голой Пристани Александр Бабич, передает Цензор.НЕТ.

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"В нашей громаде каждый день исчезают люди. По разным данным, это сегодня уже 5-6 человек. Это, в первую очередь, жители сел Новая и Старая Збурьевка. Мы делаем все для того, чтобы вывести эту информацию в публичную плоскость В реестр досудебных расследований вся эта информация внесена. И я хочу подчеркнуть, что все это, что здесь у нас происходит с похищением людей, - это преступление и за него нужно будет отвечать согласно Женевской конвенции. Все эти факты фиксируются", - отметил Бабич.

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