"Сахар нас не спасет. Нет будущего у страны, в которой закрытие Макдональдса - трагедия, а потеря свободы - ничего не значит", - россиянка о сахарном ажиотаже в магазинах РФ. ВИДЕО

Достаточно неожиданный ответ получили организаторы опроса в России по теме сахарного ажиотажа во всех магазинах страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одна из опрашиваемых женщин, переспросив тему опроса, буквально ошарашила ответом.

"Сахар нас не спасет. Впереди у нас "веселые" времена. Не буду много говорить. Скажу коротко - нет будущего у страны, в которой закрытие Макдональдса - трагедия, а потеря свободы - ничего не значит", - сказала она.

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