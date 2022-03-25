На платформе вокзала в Вильнюсе открывается выставка фотографий войны России в Украине. ВИДЕО
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На платформе ж/д вокзала Вильнюса, где останавливаются транзитные поезда из Москвы в Калининградскую область, открывается выставка фотографий войны России в Украине. Железнодорожные пассажиры из России получат реалистичную картину войны в Украине.
Об этом в фейсбуке сообщил Jonas Staselis, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, цель мероприятия – сосредоточить внимание граждан РФ на войне российского правительства против Украины и поощрить их не оставаться безучастными.