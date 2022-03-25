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"Ядерное оружие поставили, лаборатории всякие - у нас из-за этого скотина болела вся, и корона оттуда", - родственница объясняет оккупанту смысл войны в Украине. ВИДЕО

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Украинская спецслужба перехватила разговор российского оккупанта с родственницей, объяснявшей захватчику российскими пропагандистскими нарративами суть войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, находящийся в Украине оккупант пытается ей напрасно возражать.

"Вы настолько политически не подготовлены там, что мне очень хочется прийти и вам п#здюлей дать", - говорит женщина.

Внимание! Ненормативная лексика!

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  • Гыг с Вами
  • Анатолий Воробей 96773614
    А що ще може сказати зомбована кацапська свиноматка
  • Garry Grant
    Скотина не только болела,но судя по этой полоумной бабе, скотина продолжает болеть.
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