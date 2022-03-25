"Ядерное оружие поставили, лаборатории всякие - у нас из-за этого скотина болела вся, и корона оттуда", - родственница объясняет оккупанту смысл войны в Украине. ВИДЕО
25 80261
Украинская спецслужба перехватила разговор российского оккупанта с родственницей, объяснявшей захватчику российскими пропагандистскими нарративами суть войны с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, находящийся в Украине оккупант пытается ей напрасно возражать.
"Вы настолько политически не подготовлены там, что мне очень хочется прийти и вам п#здюлей дать", - говорит женщина.
Внимание! Ненормативная лексика!